Een visser heeft vrijdagmiddag een jongen van ongeveer tien jaar oud uit het water langs het Weteringpad in Alphen aan den Rijn gered.

Het kind stond achter de man en was ook aan het vissen, toen hij in het water viel. De man zag een hoop bellen in het water, waarna hij in het water sprong om de jongen te redden.

Nadat de jongen weer veilig op de kant stond, is hij overstuur weggefietst in de richting van Kerk en Zanen. De man heeft niet met het slachtoffer kunnen praten en het is niet bekend hoe het met de jongen gaat.

De politie ontving een melding over het incident en is op zoek naar het kind. "We komen graag met de jongen en zijn ouders in contact om te controleren of alles goed met hem gaat. Volgens de melder is hij volledig onder water geweest."