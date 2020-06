De politie is op zoek naar een man die verdacht wordt van een beroving in de Frans Halsstraat in Alphen aan den Rijn vrijdagochtend.

Het gaat om een straatroof. Een vrouw liep over straat met haar hond toen de verdachte haar tegemoet liep.

"De jongen trok een ketting van haar nek af en de vrouw kwam hierbij ten val", zo laat een woordvoerder van de politie weten. De vrouw raakte door de val gewond. Zij is voor controle afgevoerd naar het ziekenhuis.

De verdachte is een witte jongen van rond de 22 jaar. Hij droeg een zwarte trui, beige broek en is weggelopen in de richting van de Rembrandtlaan.