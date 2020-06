De kinderraad van Alphen aan den Rijn organiseert deze zomer een aantal activiteiten om inwoners toch een leuke zomer te geven nu veel evenementen als gevolg van de coronamaatregelen zijn komen te vervallen.

Veel mensen blijven deze zomer thuis omdat ze niet op vakantie in het buitenland kunnen en veel evenementen zijn afgelast. Daarom organiseert de kinderraad in samenwerking met de gemeente een aantal evenementen. Zo wordt er onder meer een bingo voor senioren, een buitensportactie in de natuur en een talentenshow georganiseerd.

Woensdag kwamen kinderburgemeester Elmehdi en burgemeester Liesbeth Spies samen met de raad van 23 kinderen en 5 kinderwethouders voor de tweede keer bijeen. Daar overlegden ze over activiteiten die deze zomer georganiseerd kunnen worden. De gemeente gaat de komende weken met diverse Alphense organisaties de kinderen helpen om deze plannen uit te voeren.

De gemeente Alphen aan den Rijn heeft besloten om de zittingstermijn van de kinderraad, de kinderburgemeester en de kinderwethouders met een half jaar te verlengen. Door de coronacrisis hebben de kinderen elkaar de afgelopen maanden namelijk weinig kunnen zien.

Om hen de kans te geven hun plannen te bedenken en uit te voeren geeft de gemeente hen iets meer tijd.

