Een groep van zo'n vijftien jongens en meisjes heeft zaterdag 13 juni rond 21.10 uur drie jongens achtervolgd, bedreigd en mishandeld in de speeltuin op de Batensplein in Alphen Noord, naast de school Het Spectrum. De politie is nog op zoek naar de daders.

De drie slachtoffers waren aan het voetballen toen zij zonder reden ineens werden mishandeld. De groep heeft hen daarna achtervolgd, getreiterd en bedreigd. Toen de jongens hun fiets pakten, bleef de groep om hen heen staan.

De groep jongeren heeft zich schuldig gemaakt aan openlijke geweldpleging, zo meldt de politie. Volgens de wijkagenten zouden de slachtoffers momenteel niet naar buiten durven om te spelen.

De wijkagenten roepen de verdachten op om zich te melden bij de politie. "We vragen nu vrijwillig aan iedereen die heeft meegedaan, die eromheen heeft gestaan, of die het heeft zien gebeuren, zich te melden bij ons. Weet dat er aangiftes liggen en dat er heel duidelijk beeldmateriaal is."