De parkeergarage bij winkelcentrum De Atlas in Alphen aan den Rijn krijgt een opknapbeurt. Daarom moeten Alphenaren er rekening mee houden dat er tot het eind van de maand een beperkt aantal parkeerplekken in de garage beschikbaar is.

Momenteel worden er werkzaamheden verricht in de parkeergarage bij De Atlas. De parkeergarage was toe aan een opknapbeurt en wordt daarom voorzien van een nieuwe anti-sliplaag. Ook krijgt de garage een reinigingsbeurt.

Tijdens de werkzaamheden blijft het grootste gedeelte van de garage gewoon toegankelijk. Er wordt gefaseerd gewerkt aan het opknappen van de parkeergarage waardoor er telkens slechts een deel van de parkeerplaatsen afgesloten hoeft te worden.

Vanaf 27 juni is de parkeergarage helemaal opgeknapt en zijn alle parkeerplaatsen weer beschikbaar.