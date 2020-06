Wethouder Leo Maat, die door gezondheidsproblemen moest aftreden, wordt niet vervangen door René Driesen. De GroenLinks-fractievoorzitter in Alphen aan den Rijn zou in eerste instantie de functie wel aannemen, maar heeft het aanbod toch geweigerd vanwege opspelende hartproblemen.

Driesen wil nog niets zeggen over wie dan wel de opvolger van Maat wordt, maar bevestigt dat de gesprekken in een vergevorderd stadium zijn. "Ik vind het niet chic om over mensen te praten als er nog niets definitief vaststaat", aldus Driesen.

Toen Maat om gezondheidsredenen moest stoppen als wethouder viel de naam van Driesen al snel. "Ik voel me best vereerd met het draagvlak wat ik tegenkwam binnen en buiten de politiek. Zo ben ik meer dan eens op straat aangesproken door mensen die mij aanmoedigden de wethouderstaak op mij te nemen", aldus Driesen.

De Alphense fractiezitter van GroenLinks bekent eerst 'ja' te hebben gezegd toen hij werd gevraagd voor de wethouderspositie. "Ik wilde mijn verantwoording nemen om te zorgen voor goede en leuke dingen voor de mensen in onze gemeente. Er zijn zelfs diepgaande gesprekken gevoerd binnen de coalitie en aan de wethouderstafel."

Hij heeft het aanbod echter toch moeten afslaan, omdat zijn hartproblemen onverwachts weer opspeelden. Driesen vindt het daarom niet verantwoord om wethouder te worden. "Ik zou het heel slecht vinden voor GroenLinks als er twee keer een wethouder noodgedwongen moet aftreden."

Driesen zal als fractievoorzitter zijn termijn volmaken. Hij denkt ook de nieuwe wethouder te kunnen ondersteunen.