Het Fonds Alphen en Omstreken heeft 15.000 euro gedoneerd aan de Alphense Reddingsbrigade. Met het geld kan de brigade de opslag uitbreiden tot een volwaardige uitvalsbasis voor bewakingen en oefeningen.

Jeroen Bus, vicevoorzitter van de Reddingsbrigade, is verheugd met de bijdrage. "We draaien volledig op vrijwilligers en ontvangen geen financiële bijdrage vanuit de lokale overheid. Voor het uitvoeren van grotere projecten zijn we afhankelijk van de contributie van de leden en giften van instellingen als Fonds Alphen en Omstreken en lokale (project)sponsoren."

De Alphense Reddingsbrigade is sinds 1985 actief in Alphen aan den Rijn en wordt onder meer ingezet voor de bewaking van bijvoorbeeld de intocht van Sinterklaas en de obstaclerun. Daarnaast worden er op woensdagavond zwemlessen verzorgd in zwembad Aquarijn.

Met de bijdrage van Fonds Alphen en Omstreken is de Alphense Reddingsbrigade in staat om haar materiaal op één plek op te kunnen slaan en beter te kunnen onderhouden.