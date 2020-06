Verpleeghuis Oudshoorn in Alphen aan den Rijn heeft haar bezoekregeling versoepeld nadat teleurgestelde familieleden van bewoners hadden aangekondigd om zondagmiddag te gaan protesteren. Omdat Oudshoorn voorafgaand aan het protest om 14.00 uur toezegde om aan de eisen te voldoen, werd het protest afgeblazen.

Het verzorgingstehuis zegt zich te realiseren dat de strenge bezoekregeling voor hevige emoties zorgde bij familieleden.

"Wij vinden het schrijnend dat naasten elkaar niet zo vaak kunnen ontmoeten als gewenst", schrijft het tehuis in een statement op haar website. "We merken en zien dat de openheid in de maatschappij vragen oproept over de openstelling van verpleeghuizen. Dat snappen wij. Daarom gaan we de bezoekregeling verder verruimen."

Dit betekent voor Verpleeghuis Oudshoorn dat bezoek op de slaapkamer, buiten wandelen en bezoek in de tuin of terras van afdeling De Oever vanaf 22 juni weer mogelijk is voor twee vaste contactpersonen.

"Uiteraard houden we ons aan de landelijke richtlijnen en doen wij dit in nauwe afstemming met onze cliëntenraad en ondernemingsraad", benadrukt het tehuis. "Het duivelse dilemma is dat we iedere bewoner zoveel mogelijk bezoek gunnen, maar ook verantwoordelijk zijn voor de gezondheid van alle bewoners en medewerkers. Het is continu een afweging tussen kwaliteit van zorg en het beperken van het risico van besmetting."

