Een automobilist is in de nacht van zondag op maandag overleden bij een eenzijdig ongeluk op de Oostkanaalweg tussen Alphen aan den Rijn en Ter Aar.

De bestuurder reed rond 3.00 uur frontaal tegen een stenen huisje langs de weg en overleed ter plekke.

De brandweer rukte nog uit om de persoon uit zijn voertuig te redden, maar de auto was dermate in elkaar gedrukt door de kracht van de botsing, dat er geen redding mogelijk was.

Twee duikteams hebben het Aarkanaal doorzocht voor een mogelijk tweede slachtoffer, maar er is niemand gevonden.

Het is niet duidelijk hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De politie doet onderzoek.