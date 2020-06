Afvalbrengstation Ecopark de Limes is vanaf maandag 15 juni uitsluitend via reservering toegankelijk voor inwoners van gemeente Alphen aan den Rijn. Dit houdt in dat inwoners via een online reserveringssysteem een afspraak moeten maken om het afval in te leveren bij het Ecopark.

Het blijft onverminderd druk op het Ecopark. Door de coronacrisis zijn veel mensen thuis aan het klussen en tuinieren geslagen. Door de drukte werden eerst de openingstijden van het Ecopark verruimd door ook op maandagen de deuren te openen.

Om de situatie voor iedereen veilig te houden, werd er maar een beperkt aantal voertuigen toegestaan. Dit werd later verhoogd van maximaal vijf naar maximaal acht voertuigen.

Toen dit nog niet genoeg bleek, werden de openingstijden nog verder verruimd en introduceerde de gemeente een aparte locatie voor het storten van snoei- en tuinafval. Om de druk verder te verlagen, werd ook besloten om het betalen voor tuin- en bouwafval voorlopig uit te stellen.

Om de landelijke instructies en de 1,5 meter afstand tussen bezoekers en medewerkers te kunnen garanderen, zijn naast de beperking van het aantal gebruikers van het Ecopark door minder voertuigen tegelijkertijd toe te laten, aanvullende maatregelen getroffen. Daarom is nu besloten om te gaan werken met een reserveringssysteem.

Gemeente Alphen aan den Rijn heeft diverse opties bekeken om de wachtrijen bij het Ecopark te verminderen. Mede dankzij de inbreng en tips van bewoners is er gekozen voor een online reserveringssysteem. Het Ecopark zal onder voorbehoud van ontwikkelingen rondom het coronavirus tot 1 oktober gebruik maken van het online reserveringssysteem.