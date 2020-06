De nieuwe bibliotheek in Alphen aan den Rijn moet de 'huiskamer van de stad' worden, zo zegt directeur Hester van Beek. De werkzaamheden voor de bibliotheek in het centrum zijn momenteel nog in volle gang.

Het wordt een gebouw zonder naam, de nieuwe bibliotheek die komt op de hoek van de Aarkade en De Vest in het centrum van Alphen.

Nieuw is dat de bibliotheek op zondag opengaat, gelijk met de winkeltijden. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een laagdrempelige culturele programmering op de zondagmiddag. Er komen ook veel studie- en leesplekken in de bibliotheek met goede wifi.

Ook worden in de nieuwe bibliotheek voorbereidingen getroffen om coronaproof open te gaan. "Momenteel zijn we in de oude bibliotheek ook open volgens coronaprotocol vanuit de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Ook voor de nieuwbouw zijn we nu al met het scenario voor de 1,5 meter bibliotheek bezig. We kunnen straks dus ook coronaproof open met onze horeca en andere activiteiten."

Inmiddels is het gebouw bouwkundig opgeleverd. Een concrete datum wat betreft de opening van de nieuwe bibliotheek is nog niet bekend, maar het streven is om de deuren in september te openen.