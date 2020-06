De online hoorzitting van de gemeente Alphen aan den Rijn over de gang van zaken rond het nieuwe stelsel voor buurthuizen was donderdagavond niet live te volgen. Door een technische storing was er geen beeld.

Tijdens de hoorzitting kwam een beperkt aantal gebruikers aan het woord over het nieuwe stelsel voor buurthuizen.

De gemeente Alphen aan den Rijn kon de vergadering niet openbaar krijgen, want door de technische storing was ook het geluid niet goed, waardoor sprekers onverstaanbaar waren.

De lijst van insprekers bestond vooral uit gebruikers van een aantal buurthuizen waar veel veranderingen komen: Zwammerdam, Wielewaal, Kaju Putih, De Ridder, Aarlanderveen, De Ridderhof en Het Anker.

Zwammerdam en Kaju Putih krijgen nieuwbouw. Dat geldt ook voor Aarlanderveen, maar dat gaat nog wat langer duren. De Ridder heeft nog geen onderkomen gevonden, Wielewaal wordt opgeheven en Het Anker is haar locatie kwijt en niet blij met het alternatief.