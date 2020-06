Kermisexploitanten uit Alphen aan den Rijn hebben zich donderdag aangesloten bij het protest in Den Haag tegen de coronamaatregelen van de regering. De kermissen mogen waarschijnlijk pas in september weer gaan draaien, terwijl pretparken sinds 1 juni weer open zijn.

"We gaan naar Den Haag om vreedzaam te demonstreren. Het is echt ons doel om aan het kabinet te laten zien dat we weer aan de slag willen, niet om relletjes te schoppen", zegt de Alphense kermisexploitant Melissa Straathof.

"We willen gehoord worden en vooral ook duidelijkheid. Op dit moment hebben we geen duidelijkheid over wanneer wij weer kunnen starten, terwijl er veel branches zijn in Nederland die nu wel weer open zijn. Die onzekerheid is iets waar we van af willen. We willen zo graag weer aan de slag."

Ook Melvin Kabalt gaat het aan het hart. "Het doet ons pijn om te zien dat zoveel branches de deuren weer mogen openen, maar dat wij niks kunnen. Het is één van de oudste beroepen en het lijkt alsof we nu worden vergeten. Er wordt wel gekeken naar het toestaan van kermissen vanaf 1 september, maar dit is nog niet eens zeker", vertelt Kabalt.

"Het kabinet beseft niet dat we zo enorm veel inkomsten mislopen. Het kermisseizoen loopt van maart tot oktober. Stel dat we in september mogen starten, hebben we dus al elf maanden geen inkomsten."

De kermisexploitanten willen graag eerder open. "Dit zou ook geen probleem moeten zijn. We kunnen voldoende maatregelen nemen om het veilig te maken voor iedereen. Daarbij is de kermis in de buitenlucht, dus waarom zou dat niet kunnen?"

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.