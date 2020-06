De Lemelerberg, Cauberg en een deel van de Keizershof in Alphen aan den Rijn worden binnenkort een parkeerzone. De reden hiervoor is dat de bewoners van deze straten al geruime tijd last hebben van zogenoemde Schipholparkeerders.

Een exacte datum is nog niet bekend. "Er zijn wat problemen met de levering van de borden die aangeven dat het gebied een blauwe zone is. We hopen dat we de borden zo snel mogelijk geleverd krijgen, maar een exacte datum kunnen we nog niet noemen", zegt parkeermanager Ronald de Jong. Hij benadrukt dat automobilisten eerst gewaarschuwd worden dat ze zich in een blauwe zone begeven en niet gelijk bekeurd zullen worden.

Vanwege de invoering van de blauwe zone kunnen mensen gratis een parkeerschijf halen bij de winkels in Winkelcentrum Herenhof. In de blauwe zone mag tussen 9.00 en 23.00 uur maximaal twee uur achtereen met een parkeerschijf worden geparkeerd. De komst van een blauwe zone zou de overlast van Schipholparkeerders aanzienlijk moeten verminderen.

De reizigers parkeren hun auto vaak langdurig in de straten in de buurt rondom het winkelcentrum. Hiermee hopen ze dat er toezicht op hun auto is, terwijl ze zelf op vakantie zijn. Om dit probleem op te lossen, is volgens de gemeente hulp van de provincie Zuid-Holland nodig. Uit een brief van de gemeente aan de Gedeputeerde Staten blijkt dat er oog is voor een onderzoek naar de problematiek.

Gemeente wil haalbaarheidsonderzoek naar transferium

De gemeente is hier echter niet helemaal tevreden mee. Zo stelt de gemeente voor een haalbaarheidsonderzoek naar een transferium te doen. Met deze langetermijnoplossing kunnen Schipholparkeerders en het winkelende publiek van elkaar gescheiden worden.

Het gaat dan om de aanleg van een transferium of mobiliteitspunt langs de N207/Eisenhowerlaan. Op de korte termijn hoopt de gemeente de carpoolplaats op de Kruisweg te kunnen uitbreiden en beveiligen.