ChristenUnie in Alphen aan den Rijn staat voor een volledige energietransitie binnen één generatie. Volgens de fractie moet er meer tijd gestoken worden in de productie en (her-)gebruik van schone energie.

"Dat staat voor ons naast het tegengaan van bodemdaling, toekomstbestendig waterbeheer, en afval via hergebruik als grondstof kunnen terugwinnen", zo legt de partij uit.

De gekozen technieken voor energieproductie moeten passend zijn bij de gemeente Alphen aan den Rijn. ChristenUnie wil, met het Klimaatakkoord in het achterhoofd, graag coalities sluiten met als gezamenlijk doel het volledig terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen in 2050.

Voor het behalen van dit doel is een belangrijke rol weggelegd voor gemeenten en regio's. Iedere regio dient een Regionale Energie Strategie (RES) op te stellen, waarin zij beschrijft welke energiedoelstellingen er moeten worden gehaald en op welke termijn.

In de regio Holland Rijnland is een concept RES opgesteld die gaat over warmte, elektriciteit, energiebesparing en mobiliteit. Alle gemeenten uit de regio Holland Rijnland konden wensen en bedenkingen over het concept RES uiten.

ChristenUnie heeft in de Alphense gemeenteraad ingestemd met een zestal wensen en bedenkingen. Binnenkort start een participatietraject met overkoepelende stakeholders en na de zomer met inwoners. Definitieve besluitvorming vindt plaats tussen maart en juni 2021.

ChristenUnie heeft in de gemeenteraad laten weten dat het belangrijk is om niet alleen op de technische aspecten te focussen, maar ook oog te hebben voor de sociale kant van het energievraagstuk. "Schone energie heeft alles te maken met de wijze waarop we met elkaar de samenleving inrichten, hoe we wonen en leven, hoe we produceren en consumeren."