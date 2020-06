Verpleeghuis ActiVite Riethuis in Alphen aan den Rijn heeft maandag 8 juni haar vijfjarig bestaan gevierd. Onder anderen zanger Marco Hollander gaf een 'coronaproof' optreden.

Op 8 juni 2015 verhuisden de eerste bewoners naar dit nieuwe zorgcomplex voor mensen met dementie. Rietveld is een locatie speciaal voor mensen met geheugenproblemen, gebouwd als een dorp.

Er staan negentien woningen, elk voor acht mensen, die in een woongroep samenleven en gezamenlijk een 'huishouden' vormen. Deze vorm van zorg wordt kleinschalig wonen genoemd en blijkt door de overzichtelijkheid goed geschikt voor mensen met dementie.

"Wat Rietveld zo bijzonder maakt, is dat al deze woningen in een kring zijn gebouwd, waardoor de bewoners relatief veel bewegingsvrijheid hebben", zegt Pieter de Jong, directeur verpleeghuiszorg bij ActiVite.

"We hebben een eigen restaurant met terras buiten, waar de bewoners met hun eigen woning eens per week uit eten gaan en met hun gasten een kopje koffie kunnen gaan drinken. Er is een sportzaal, het Uitbureau dat activiteiten organiseert en een eigen supermarktje, waar de bewoners onder begeleiding boodschappen gaan doen. In kleinere locaties kun je dat niet op deze schaal aanbieden."