Alphenaren kunnen tegenwoordig een afvalgrijper lenen bij The Logde Alphen om voor een schoner Zegerslootgebied te zorgen. Het is een initiatief van de Schone Buurt Coaches, die zich inzetten voor een schone omgeving.

In deze coronacrisis zien de Schone Buurt Coaches dat er buiten meer zwerfafval ligt dan gebruikelijk. "Dit komt doordat mensen meer naar recreatiegebieden trekken. Veel mensen laten hun afval dan achter in die gebieden", zegt Esther Hunsche, projectleider Zwerfafval en Schone Buurt Coaches.

Regelmatig zoeken zij de samenwerking op met Alphense ondernemers, zo ook met The Lodge Alphen. Vanaf nu is het dus mogelijk om in het gebied zwerfafval te rapen met een van de afvalgrijpers die daar geleend kunnen worden.

"Inmiddels hebben we 150 vrijwilligers die er regelmatig op uit trekken om hun omgeving schoon te maken. Dit kan door een rondje te lopen om de Zegerplas, of simpelweg door een rondje te lopen bij hen in de buurt", aldus Hunsche.