De eerste struikelstenen, de zogenoemde Stolpersteine, worden definitief op zondag 15 november geplaatst in Boskoop en Alphen aan den Rijn, zo meldt Oorlogserfgoed Alphen aan den Rijn.

Gunter Demnig, de kunstenaar die ooit is begonnen met dit project ter nagedachtenis aan in de oorlog omgebrachte joden, zal de stenen plaatsen.

Stolpersteine zijn, letterlijk vertaald, 'struikelstenen'. Tussen de straatstenen wordt een kleine steen met een messing plaatje geplaatst waarin de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden zijn gestanst. Deze stenen worden geplaatst op plekken waar de omgekomen joden ooit woonden. De kunstenaar die ooit met de Stolpersteine is begonnen heet Gunter Demnig.

Burgemeester Liesbeth Spies heeft Demnig vorig jaar middels een brief uitgenodigd om de eerste steen te leggen. Eerst zouden de Stolpersteine voor 5 mei worden geplaatst, met het oog op de viering van 75 jaar bevrijding. Dit liep iets anders dan gepland, wat kwam door de grote vraag naar de Stolpersteine. De plaatsing van de stenen zou worden verplaatst naar het najaar van 2020.

Schildering van man met pistool wordt overgeschilderd

Sinds 2018 is de werkgroep Oorlogserfgoed Alphen aan den Rijn bezig om een oplossing te vinden voor de muurschildering in de Samuel Aardewerksteeg. Op deze schildering is een man te zien met een pistool, welke hij schijnbaar richt op de ingang waar zich voorheen een synagoge bevond.

Het is voor hen belangrijk dat dit opgelost is als de Stolpersteine worden geplaatst in november. Vier van de Stolpersteine zullen namelijk ter nagedachtenis aan de familie Van Dien worden geplaatst in de Van Mandersloostraat. Vorige week is daar een oplossing voor gevonden door in gesprek te gaan met de kunstenaar.

"Hij heeft tijdens het gesprek aangegeven dat hij niet bekend was met de historie van deze plaats. Toen hem dit duidelijk was heeft hij zelf aangegeven dat hij nog steeds trots is op de schildering, maar dat deze niet geschikt is voor deze plaats. Hij heeft ons toegezegd om de muur over te schilderen, maar dan met een meer passend thema. Hopelijk is die nieuwe schildering rond november gereed", aldus de secretaris van de familie Van Dien.