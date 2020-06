De politie heeft zondagavond een zak met meer dan 100 gram softdrugs aangetroffen onder een auto in de Vroonhoevelaan in het Alphense Kerk en Zanen.

De laatste tijd ontving de politie meerdere klachten over jongeren in auto's die het gebied rondom een school vervuilen. Het aantal personen in deze groep neemt langzaam toe. De melders vermoeden dat de groep jongeren zich bezighoudt met drugshandel.

De wijkagent ging zondagavond daarom opnieuw in gesprek met de groep jongeren, waarbij hij een zak met meer dan 100 gram softdrugs aantrof onder één van de auto's. Volgens de jongeren waren de softdrugs niet van hen.

De politie onderzoekt de zaak.