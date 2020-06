De gemeente Alphen aan den Rijn start met verschillende onderzoeken naar betaald parkeren. Het bestuur bekijkt de opties van betaald parkeren in het centrum verlengen naar de avonduren, efficiënter handhaven met de scanauto, en van de blauwe zones betaald parkeren maken.

De gemeente Alphen aan den Rijn doet het onderzoek vanwege het tekort in de parkeerexploitatie. Elk jaar komen de inkomsten en uitgaven rondom vergunning- of betaald parkeren bij elkaar in de parkeerexploitatie. Omdat er al diverse jaren een tekort bestaat, moet er een oplossing worden verzonnen.

De gemeente gaat drie scenario's onderzoeken. "We hebben bijvoorbeeld de nodige klachten liggen van bewoners in het centrum dat zij in de avonduren hun auto niet kwijt kunnen", zegt parkeermanager Ronald de Jong. Het gaat dan om bewoners van de omgeving van de Raadhuisstraat, de Hoflaan, de Hofzichtstraat en de Paradijslaan.

Een ander onderzoek dat zal worden gedaan is kijken naar de mogelijkheid om het handhaven met de scanauto efficiënter te maken. "Nu rijden er handhavers achter de scanauto aan, want niet alles kan met de scanauto worden gecontroleerd. Uiteindelijk willen we er naartoe dat handhavers vanaf hun bureau dit werk kunnen doen, dat scheelt een hoop in de kosten", vervolgt De Jong.

De derde mogelijkheid is om afscheid te nemen van diverse blauwe zones. "Door de parkeerschijfzones te fiscaliseren en dus betaald parkeren in te voeren komen de inkomsten volledig ten gunste voor de gemeente. Daarnaast kan de scanauto efficiënter ingezet worden dan bij handhaving in een parkeerschijfzone."

De Jong: "We kijken voor elke optie naar het financiële plaatje, de noodzakelijkheid of wenselijkheid hiervan en of het organisatorisch mogelijk is."