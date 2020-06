Ruim 110 leerlingen van twee scholen uit de regio Alphen aan den Rijn ontwerpen dit jaar een duurzame wijk. Zij bedenken daarbij creatieve oplossingen voor een toekomstbestendige wijk in de polder Gnephoek. Op 11 juni wordt tijdens de online finale het winnende team bekendgemaakt.

De deelnemende scholen zijn het Groene Hart Lyceum en het Ashram College. De leerlingen houden in hun ontwerp rekening met een het vergroten van de biodiversiteit en de gevolgen van een veranderend klimaat. Ook ontwerpen ze nieuwe vormen van energievoorziening en wonen. Daarnaast hebben de leerlingen oog voor een duurzame voedselvoorziening en duurzame mobiliteit.

De ontwerpen worden in de finale op 11 juni gepresenteerd aan een jury van experts via een lobbyronde en pitches. De jury bepaalt vervolgens welk groepje wint.

De wedstrijd wordt dit jaar voor het eerst georganiseerd in Alphen aan den Rijn door de Omgevingsdienst Midden-Holland in opdracht van de gemeente. Samen met Stichting Duurzame Stad is de wedstrijd al vaker georganiseerd in Gouda.

De wedstrijd is in het leven geroepen om creatieve input op te halen voor de duurzame ontwikkeling van de gemeente Alphen aan den Rijn.