De gemeente Alphen aan den Rijn heeft het jaar 2019 afgesloten met een positief resultaat van 3,5 miljoen euro. Dat resultaat is beter dan waar rekening mee werd gehouden.

De gemeente ontving ongeveer 2 miljoen euro meer van het Rijk dan was begroot, meldt wethouder Kees van Velzen. Ook zijn gereserveerde gelden niet uitgegeven. Dat komt omdat deze geplande uitgaven, ruim 800.000 euro, zijn vertraagd en alsnog in 2020 worden besteed.

De verwachting is wel dat de situatie voor 2020 veel nijpender gaat zijn. "We streven naar een sluitende begroting, maar dat zal niet automatisch het geval zijn", zegt Van Velzen. "Er komt veel op ons af. We gaan voor 2021 ons best doen om ook deze begroting sluitend te krijgen."

Voor de jaren daarna verwacht de wethouder grote bezuinigingen. Hij wil echter niet vooruitlopen op de kerntakendiscussie van de gemeenteraad. Deze zou dit voorjaar worden gevoerd, maar is door vanwege de coronacrisis uitgesteld naar het najaar.

De komende weken wordt nog stevig digitaal vergaderd door de gemeenteraad van Alphen aan den Rijn. Er zijn commissies financiën gepland voor 2 en 9 juli met op 16 juli de begrotingsraad. Op 18 juni worden de financiële gevolgen van de coronacrisis besproken.

