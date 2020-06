Tegen een man die in mei 2019 zijn vrouw en dochter probeerde te doden in een flat aan de Diamantstraat in Alphen aan den Rijn is door het Openbaar Ministerie een celstraf van veertien jaar geëist.

De man, die met zijn gezin was gevlucht uit Syrië en sinds een jaar in Alphen aan den Rijn woonde, ging op dinsdagavond 28 mei 2019 zijn 32-jarige vrouw en zeventienjarige dochter met een mes te lijf. Beiden raakten zwaargewond en lagen weken in het ziekenhuis.

Een andere dochter (15) kon het huis ontvluchten en sloeg alarm. De vader werd later aangehouden op de parkeerplaats van de flat.

Volgens het Openbaar Ministerie is sprake van poging doodslag. Omdat niet kan worden bewezen of hij het vooraf heeft bedacht, wordt geen poging tot moord ten laste gelegd. De vader zegt zich weinig meer van het incident te kunnen herinneren.

De rechtbank in Den Haag doet over twee weken uitspraak.