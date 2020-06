De politie heeft het afgelopen weekend veel afval aangetroffen in het Heempark in Alphen aan den Rijn. Ook was er onder meer een prullenbak in brand gestoken.

"Overal lag afval en er was hout, afval en een prullenbak in de brand gestoken. Het lag nog te smeulen. Buiten het feit dat je niet zomaar spullen van een ander mag slopen en een vuurtje mag maken, is het ook nog eens ontzettend gevaarlijk", aldus de politie, die het smeulende vuur heeft gedoofd met een brandblusser.

Door de droogte is de kans groter dat er een natuurbrand ontstaat. Door de droogte kan het vuur zich snel en onvoorspelbaar ontwikkelen.