Bij de Hoogvliet in de Alphense wijk Kerk en Zanen worden vrijdag producten ingezameld voor de voedselbank in Alphen aan den Rijn. Vanwege alle coronamaatregelen is het inzamelpunt van de voedselbank deze keer niet in de winkel, maar buiten op het plein van het winkelcentrum.

De voedselbank wil weer gaan starten met het uitdelen van voedselpakketten, maar de opslag is nagenoeg leeg. Daarom is er behoefte aan houdbare producten om de pakketten mee te vullen.

Ditmaal worden er vanwege de coronamaatregelen geen boodschappenlijstjes uitgedeeld aan klanten, maar staan de gewenste producten op een poster bij de ingang. De producten staan in de winkel bij elkaar op een stelling.

Na het afrekenen kunnen mensen zelf het product in de kratten van het inzamelpunt op het plein leggen.