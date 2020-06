Het Kreekrugpad langs de geluidswal van de N11 bij Alphen aan den Rijn is vanaf dinsdag afgesloten wegens werkzaamheden. De gemeente gaat er de uitvalsweg Burggooi-Goudse Schouw afbouwen.

Hierdoor is het noodzakelijk om het Kreekrugpad tijdelijk af te sluiten. Vanaf dinsdag is het pad voor langere periode dus niet toegankelijk. Het verkeer wordt in deze periode omgeleid via de Trappistenlaan en Renaissancelaan naar de Archeonlaan.

Het pad langs de N11 wordt veel gebruikt door wandelaars. Het duurt zeker een paar maanden voordat wandelen weer mogelijk is op het Kreekrugpad.

Deze zomer worden ook twee nieuwe trappen gerealiseerd bij het Kreekrugpad en Polderpad. Daarnaast wordt ook een van de bestaande trappen vervangen.