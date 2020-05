De gemeente Alphen aan den Rijn gaat tijdelijke horeca, waaronder bijvoorbeeld foodtrucks en oliebollenkramen, helpen met tijdelijke standplaatsen.

De VVD pleitte voor hulp van de gemeente aan deze groep. Wethouder Gerard van As gaat er direct werk van maken.

Horecaondernemers komen door regelgeving soms niet in aanmerking voor hulp of ondersteuning om het wegvallen van inkomsten op te vangen tijdens de coronacrisis. Of het duurt te lang.

Anouk Noordermeer (VVD) vroeg daarom op vrijdagavond tijdens de raadsvergadering om ook iets voor deze groep zelfstandigen te doen: "Zij willen helemaal hun hand niet ophouden en hebben ook plannen, maar daarvoor hebben ze welwillendheid en hulp van de gemeente nodig."

Een concreet voorbeeld is de oliebollenkraam, Hollandse Gebakkraam, die in de wintermaanden op het Rijnplein in Alphen-Stad staat. In de zomermaanden worden evenementen bezocht en is de kraam ook op kermissen te vinden. De Alphense ondernemer wil nu graag ook in de zomermaanden op het Rijnplein staan met churro's. Daarvoor heeft hij echter medewerking nodig van de gemeente Alphen aan den Rijn.

"Waar mogelijk willen we faciliteren", verzekerde wethouder Van As. "We hebben intern al afgesproken dat men meer gebruik kan maken van standplaatsen. Als we kunnen helpen, doen we dat."

De wethouder beloofde om naar al dit soort aanvragen te kijken. Ook vroeg hij medewerking bij het vinden van eventuele kandidaten. "We vragen dan om een plan en we willen wel het principe hanteren van gelijke monniken gelijke kappen."