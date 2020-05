De gemeente Alphen aan den Rijn roept inwoners op om dit Pinksterweekend van het mooie weer "te genieten", maar vraagt hen ook om zich aan de coronaregels te houden.

De gemeente verwacht dit weekend weer grote drukte bij de recreatiegebieden rond de Zegerplas in verband met het mooie weer. Drukte is alleen toegestaan als de 1,5 meter afstand gehanteerd wordt, benadrukt burgemeester Liesbeth Spies.

Het mooie weer brengt uitdagingen met zich mee, want klakkeloos neerploffen op een handdoek aan de Zegerplas is er nu nog niet bij. "Dat vraagt wat van inwoners en bezoekers", realiseert Liesbeth Spies zich. "Maar het is heel erg nodig om de maatregelen nog steeds serieus te nemen, zodat we een tweede golf van het coronavirus voorkomen."

Daarom is de campagne #alphengenietweer gestart. "Natuurlijk hebben we de campagne positief ingestoken, want we mógen ook echt weer genieten, maaar wel met die gepaste afstand. Het doel van de campagne is om dat heel duidelijk te maken."

"Inwoners en bezoekers gaan de #alphengenietweer-borden met instructies veel tegenkomen; bij horecagelegenheden, in recreatiegebieden en in het centrum. Ons verzoek: hou je eraan!"

Daarnaast heeft de gemeente de hulp van voetbalverenigingen in Alphen ingeschakeld om cirkels op het dagcampingterrein aan te brengen, zodat bezoekers voldoende afstand van elkaar kunnen houden.

Ook dit weekend wordt gemonitord en gehandhaafd op het naleven van de maatregelen.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.