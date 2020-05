De Alphense wethouder Gerard van As bracht vrijdag een bezoek aan het terras op de Julianastraat in verband met voorbereiding op de heropening van de horeca maandag.

Horeca en winkeliers werken samen om het terrasbezoek met 1,5 meter afstand mogelijk te maken. Vanaf maandag 1 juni om 12.00 mogen de horecagelegenheden weer open. Hiervoor waren zij maanden dicht vanwege de coronacrisis.

"Het is van belang dat iedereen rekening met elkaar houdt en met de richtlijnen die nog van kracht zijn. Dan kunnen we het samen weer gezellig hebben en de sfeer terugbrengen", aldus Van As.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.