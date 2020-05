De gemeente Alphen aan den Rijn heeft een online kaart geïntroduceerd voor burgers in de coronacrisis. Op die manier kunnen mensen bekijken op welke plekken het wel of niet druk is in Alphen.

De kaart van de gemeente Alphen aan den Rijn is een druktemonitor die zo actueel mogelijke informatie geeft over drukte. Met gekleurde stippen wordt aangegeven hoe druk het ergens is op dat moment.

Een groene stip betekent dat het rustig is en dat er ruimte genoeg is, een gele stip betekent dat het drukker wordt en dat mensen bij voorkeur een andere plek moeten opzoeken. Bij een rode stip is het op die locatie te druk en moeten mensen die plek vermijden.

De gemeente hoopt zo de mensen beter over Alphen te kunnen verspreiden. Eerder introduceerde de gemeente Breda al een soortgelijk systeem in de vorm van een WhatsApp-account.

