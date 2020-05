Kinderboerderij Zegersloot in Alphen aan den Rijn mag vanaf 2 juni weer open voor alle bezoekers. De boerderij heeft wel de nodige maatregelen getroffen om aan de richtlijnen van de overheid te voldoen.

"Om te zorgen dat we niet weer dicht moeten, zijn er een aantal regels en aanpassingen gedaan op de kinderboerderij. Waaronder een verplichte looproute en desinfectiepunten. Veel van deze regels zijn zichtbaar aangegeven bij de ingang", laat Stichting Alphense Kinderboerderijen weten.

"Per dag is er een 'coronaverantwoordelijke' en vervanger aanwezig. Deze personen zijn bevoegd om bezoekers weg te sturen als zij de regels niet hanteren of griepverschijnselen hebben."

Op de boerderij kunnen maximaal dertig personen vanaf twaalf jaar toegelaten worden. Vanaf twaalf jaar is een halsketting verplicht. Deze dient na bezoek weer ingeleverd te worden. Onder de twaalf jaar is het verplicht om met één meerderjarige naar de kinderboerderij te komen. Bij drukte wordt geadviseerd om niet meer naar de boerderij te komen.

Bezoekers kunnen vanaf 2 juni elke week van maandag tot vrijdag tussen 14.00 uur tot 16.00 uur de dieren op de kinderboerderij bezoeken.

