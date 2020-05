De gemeente Alphen aan den Rijn heeft in het gras in Park Zegersloot coronacirkels aangebracht om bezoekers te stimuleren zich aan de anderhalvemeterregel te houden.

Op Hemelvaartsdag was het op verschillende locaties in Alphen druk en dan met name in Park Zegersloot. Met cirkels in het gras op het campingterrein bij de Zegerplas hoopt de gemeente Alphen aan den Rijn dat bezoekers voldoende afstand van elkaar houden.

Tussen de cirkels zit 2 meter afstand. Een cirkel biedt plek aan meerdere personen uit één huishouden. Ook personen die niet tot hetzelfde huishouden behoren, kunnen een cirkel gebruiken. Ze moeten dan wel 1,5 meter afstand van elkaar houden.

De gemeente verzoekt burgers het park te verlaten als alle cirkels vol zijn. Zo kunnen ze eventuele sancties voorkomen. Bij de ingang van Park Zegersloot zijn borden met daarop de instructies geplaatst.

De cirkels zijn gemaakt met behulp van kalkmachines van de voetbalclubs uit Alphen. "Alle lof en dank voor de verenigingen. Het is een mooi voorbeeld van hoe we samenwerken om de verspreiding van het virus tegen te gaan", aldus burgemeester Liesbeth Spies.

