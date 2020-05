Twee supermarktketens en één tuincentrum in Alphen aan den Rijn mogen hun deuren maandag op Eerste Pinksterdag niet openen. Het college van burgemeester en wethouders heeft hun verzoek donderdag afgewezen.

"In de belangenafweging van dit besluit is rekening gehouden met de financiële situatie waarin veel ondernemers zitten versus het algemene belang dat gediend is bij het indammen van het coronavirus. In dit specifieke geval, openstelling op Eerste Pinksterdag, verkiest het college het algemeen belang", schrijft het college in een verklaring.

Voor het besluit om de tuincentra gesloten te houden is ook gekeken naar de omliggende gemeenten zoals Zoetermeer en Nieuwkoop. “Daar zijn tuincentra vooralsnog gesloten op Eerste Pinksterdag. Als Alphen aan den Rijn afwijkt kan dat juist tot extra toeloop leiden."

