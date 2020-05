De eerste Stolpersteine van Alphen aan den Rijn, ofwel struikelstenen, worden vermoedelijk op 15 november gelegd. Aanvankelijk zou dit al voor 5 mei gebeuren, maar door de grote vraag naar de stenen moest dit verplaatst worden naar het najaar.

Albert Bremer, secretaris van de werkgroep Oorlogserfgoed Alphen aan den Rijn, laat weten: "Wij hebben bericht gekregen van Gunther Demnig dat de voornemens zijn om op zondag 15 november de eerste Stolpersteine te plaatsen in Alphen en Boskoop." In totaal zullen er tien Stolpersteine in Alphen en drie Stolpersteine in Boskoop worden gelegd.

Stolpersteine zijn, letterlijk vertaald, 'struikelstenen'. Tussen de straatstenen wordt een kleine steen met een messing plaatje geplaatst waarop de naam, geboortedatum, deportatiedatum en plaats en datum van overlijden zijn gestanst.

De stenen worden geplaatst op plekken waar de omgekomen Joden ooit woonden. De kunstenaar die ooit met de Stolpersteine is begonnen heet Gunter Demnig. Burgemeester Liesbeth Spies heeft Demnig vorig jaar middels een brief uitgenodigd om de eerste steen te leggen.

De gemeente telt 362 oorlogsslachtoffers, onder wie 55 Joodse slachtoffers. Ondanks dit hoge getal zijn niet alle joodse nabestaanden te spreken over de Stolpersteine. "Het onderwerp ligt nog erg gevoelig en dat is te begrijpen", zegt Bremer. "We respecteren ieders mening en dat vinden wij ook belangrijk. Veel nabestaanden zijn er enthousiast over en een aantal ook niet. Als werkgroep zullen wij dan ook met iedereen rekening houden."