Bezoekers zijn positief gestemd over de coronamaatregelen die Museumpark Archeon in Alphen aan den Rijn heeft genomen om te zorgen voor een veilig dagje uit, zo meldt de directeur van het park donderdag.

Op Hemelvaartsdag opende Archeon voor het eerst sinds weken weer de deuren van het park. "We zijn erg blij met hoe de eerste dagen zijn verlopen. Zowel de bezoekers als onze medewerkers en vrijwilligers waren erg blij met hoe alles is verlopen", zegt directeur Monique Veldman.

Bij de ingang werd aan elk huishouden een wilgentak uitgedeeld. "Op deze manier geven we onze bezoekers houvast, zo kunnen ze beter inschatten hoeveel afstand 1,5 meter inhoudt."

Daarnaast heeft Archeon ook een vaste route door het park uitgestippeld om bezoekersstromen te stroomlijnen. "Dit hebben we onder andere aangegeven met bordjes, uiteraard geheel in de stijl van Archeon om geen afbreuk te doen aan de ervaring van de bezoekers", aldus Veldman.

"We merkten dat dit erg in de smaak viel bij bezoekers, want door de route te volgen kwamen ze op plekjes waar ze normaal nooit zouden komen. Dat is dan weer een mooi voordeel van deze maatregelen."

Voorlopig is het niet toegestaan om kaartjes aan de kassa te kopen, maar moet er vooraf een tijdslot worden gereserveerd voor een bezoek aan Archeon. "Ook dat bevalt goed. Dit blijkt ook uit een enquête die we hebben gehouden onder bezoekers. Zij zijn erg te spreken over het systeem en vinden alles goed geregeld."

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.