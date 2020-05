Een nog onbekende dader heeft woensdagochtend verschillende grove teksten aangebracht in het Europapark in Alphen aan den Rijn. Het gaat om teksten als "Rutte is een tiran", "Kom in verzet" en "Stop deze waanzin". De politie is op zoek naar de dader.

De teksten zijn inmiddels verwijderd. "Wie achter de teksten zit, is nog onduidelijk", zo laat politiechef John Nieumeijer weten. "Zodra de aangifte rond is, gaan we er werk van maken"

De teksten waren met zwarte letters aangebracht, ook over de witte teksten die bezoekers moeten aansporen 1,5 meter afstand te houden. Het ging om vier verschillende teksten.

Politiechef John Nieumeijer reageert: "De boa's troffen de teksten woensdagochtend aan in het Europapark. Dit hebben ze direct bij ons gemeld en toen is de gemeente ingeschakeld om de teksten te verwijderen. De gemeente heeft de teksten daarna direct laten verwijderen.

Op andere plekken in Alphen zijn nog geen vergelijkbare teksten aangetroffen. In het Europapark wordt extra toezicht gehouden. Zij dragen reguliere kleding en een hesje met het woord toezicht erop. Ook boa's zullen een oogje in het zeil houden.