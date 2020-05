Een automobilist heeft woensdagochtend een fietser geschept op de Prins Bernhardlaan in Alphen aan den Rijn. Hierbij raakte de fietser gewond.

Het ongeval vond plaats ter hoogte van het Burgemeester Visserpark. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De aard van zijn of haar letsel is onbekend.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De weg is weer toegankelijk voor verkeer.