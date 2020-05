Momenteel zijn er twaalf ideeën in de race voor het project 'Alphen Centrum Begroot', waarmee de gemeente het postcodegebied 2405 en 2406 "leuker en groener" wil maken. Inwoners van dit gebied kunnen tot 28 juni op de plannen stemmen.

Het postcodegebied 2405-2406 bestaat uit winkel- en uitgaansgelegenheden rondom de Alphense brug, het stationsgebied en de woonwijken hieromheen: Beerendrecht, Gouwsluis, het Groene Dorp en het Rode Dorp.

Om deze omgeving leuker, fijner en groener te maken voor inwoners, startte de gemeente eerder dit jaar met de proef Alphen Centrum Begroot. Inwoners stuurden 42 plannen in op het gebied van Groen en duurzaam, Op straat, Spelen en ontmoeten. De inwoners hebben zelf campagne gevoerd om draagvlak te krijgen voor hun plan.

Hiervan gingen 25 plannen door naar de volgende ronde, waarin de haalbaarheid van de initiatieven werd getoetst. Hierbij is door de gemeente getoetst op zaken zoals de realiseerbaarheid binnen één jaar, of het binnen het budget van 30.000 euro valt en of het beheer financieel en wettelijk mogelijk is.

Nu zijn er twaalf plannen overgebleven, waarop inwoners uit het postcodegebied 2405-2406 kunnen stemmen. Iedereen vanaf twaalf jaar en ouder kan stemmen.

Als de proef succesvol is, wordt besloten of er op eenzelfde manier wijkbudgetten beschikbaar komen voor de andere delen van de gemeente Alphen aan den Rijn.