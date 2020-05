Meerdere ruiten van auto's die geparkeerd stonden op de Diamanstraat in Alphen aan den Rijn zijn in de nacht van maandag op dinsdag ingeslagen.

Het gaat in totaal om vijftien auto's, zo laat de politie weten. Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor de vernielingen.

"We hebben inmiddels een onderzoek opgestart naar de vernielingen en we hopen snel aanknopingspunten te vinden die ons leiden tot de dader of daders", laat een woordvoerder van de politie weten.