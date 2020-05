De handhavers van de gemeente Alphen aan den Rijn gaan de komende tijd extra controleren op zwerfafval in het Europapark, zo laat het gemeentebestuur maandag weten.

Aanleiding is het afval dat maandag naast de prullenbakken in het park lag. "Overal lagen blikjes energiedrank, sigaretten en ander restafval", aldus Handhaving Alphen aan den Rijn.

In de komende periode zullen de handhavers de shelter in het Europapark vaker meenemen in hun surveillancerondes. Dit zal zowel in uniform als in burger gebeuren.

Mensen die afval laten rondslingeren, riskeren een boete van 140 euro.