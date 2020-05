Cultuurcentrum Parkvilla in Alphen aan den Rijn gaat op 1 juni weer open voor publiek, zo heeft de directie maandag bekendgemaakt.

"Het hele team van Parkvilla is enorm blij dat we weer open mogen, natuurlijk binnen de bestaande maatregelen van de overheid en het RIVM. Met hulp van alle bezoekers kan iedereen weer veilig en vertrouwd ontspannen genieten bij Parkvilla", aldus directeur Marijke Licher.

Naast de inmiddels bekende 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen en looproutes gelden er in het cultuurcentrum nog een aantal richtlijnen. Het gebouw is bijvoorbeeld een kwartier voor aanvang van een voorstelling of activiteit open.

In het filmhuis zijn maximaal achttien plaatsen beschikbaar zodat bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden. Filmkaarten zijn alleen online te koop en kunnen tot een half uur voor aanvang worden aangeschaft. De zaal wordt rij voor rij verlaten.

Ook de cursussen worden hervat. Deuren van lokalen blijven openstaan, zodat minder aangeraakt hoeft te worden. De tafels, stoelen en werkplekken staan op 1,5 meter afstand van elkaar. In elk leslokaal liggen bij de ingang papieren doekjes en desinfecterende gel en sprays.