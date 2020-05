Boksschool Allround Boxing in Alphen aan den Rijn mag waarschijnlijk pas op 1 september de deuren openen, maar heeft een oplossing bedacht om mensen in de tussentijd toch 'coronaproof' te laten sporten.

De boksschool heeft besloten om de bokszakken buiten op te hangen, ruim twee meter uit elkaar. Er moeten zo in totaal 28 mensen tegelijkertijd kunnen sporten.

"Alles is volledig volgens de regels", meldt de boksschool. "We hebben dit binnen een week gerealiseerd. We willen onze leden niet laten stikken. De bokszakken zijn 24 uur per dag beschikbaar."

Niet alleen de leden van Allround Boxing, maar alle Alphenaren worden uitgedaagd om zich uit te komen leven op de bokszakken.

Volg de laatste ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog.