Het aantal mensen met een WW-uitkering is in Alphen aan den Rijn sinds de start van de coronacrisis met 20,7 procent gestegen. Daarmee ligt het percentage hoger dan het gemiddelde in de regio Holland Rijnland (18 procent).

In de gemeente Alphen aan den Rijn steeg het aantal WW-uitkeringen in april naar 1.700 ten opzichte van 1.408 in maart.

Het aantal WW-uitkeringen in Holland Rijnland nam vorige maand het sterkst toe vanuit de sectoren uitzendbedrijven en horeca en catering.

"Deze forse stijging brengt de gevolgen van de coronacrisis pijnlijk in beeld", aldus het UWV. "Dit valt te verklaren door het feit dat werkgevers in tijden van onzekerheid en economische tegenwind vaak eerst het mes in de flexibele schil zetten."