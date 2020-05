De politie waarschuwt de inwoners van Alphen aan de Rijn voor klussers uit Ierland. Het gaat volgens de politie om oplichters.

Er stonden de afgelopen tijd regelmatig Ierse klusjesmannen bij mensen op de stoep met de vraag of het huis onderhoud nodig had. De reparatiediensten werden voor een zeer lage prijs aangeboden.

"Ierse klusjesmannen zijn rondreizende personen die geld verdienen door onderweg klusjes te doen, maar zodra betaald moet worden, valt het bedrag vaak een stuk hoger uit. Tijdens de reparaties zouden ze namelijk allerlei gebreken ontdekt hebben. Dit maakt allemaal deel uit van oplichting. Er was in eerste instantie waarschijnlijk niets mis met jouw huis", zo meldt de politie.

De Ieren hebben vaak geen vaste woon- of verblijfplaats en gaan van de ene naar de andere camping. Ze rijden vaak in busjes met een Engels kenteken. "Het aanbieden van diensten gebeurt in sommige gevallen op zo'n agressieve manier dat mensen niet durven te weigeren. Achteraf blijkt dat het werk niet of zeer slecht gedaan is en moet de klant meer geld betalen dan is afgesproken", vervolgt de politie.

"Om hun geld te krijgen deinzen ze niet terug voor intimidatie en afpersing. Je kunt ze herkennen aan de eenvoudige folders, het gebrek aan offertes en het feit dat ze vaak Engels met een Iers accent spreken."

De politie adviseert om op geen enkele manier in zee te gaan met deze klusjesmannen. "Ons verzoek is dan ook om deze waarschuwing zoveel mogelijk door te geven aan ouders, grootouders, schoonouders en andere familie om niet in zee te gaan met deze klusjesmannen."