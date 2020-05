De gemeente Alphen aan den Rijn verlengt de samenwerking met de huidige partners in het sociaal domein in ieder geval tot juli 2021. De gemeente vindt het belangrijk dat er gedurende de coronacrisis duidelijkheid is over de hulp en ondersteuning die inwoners van deze partners ontvangen.

De gemeente heeft contracten met diverse organisaties om maatschappelijke diensten te leveren, zoals Tom in de Buurt, Participe, Boost, Alphen Beweegt en diverse aanbieders van huishoudelijke hulp en hulpmiddelen. Zo zorgt de gemeente ervoor dat inwoners die hulp of ondersteuning nodig hebben, dat ook krijgen.

Voor inwoners is het prettig dat hun hulp en ondersteuning in deze onzekere tijden zo min mogelijk verandert. Daarom besloot het college om met de huidige partners die deze hulp en ondersteuning leveren, door te gaan in ieder geval tot 1 juli 2021. Op die manier blijft de huidige dienstverlening gewaarborgd.

