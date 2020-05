De campagne 'Erop uit in Alphen' is woensdag van start gegaan. De campagne is erop gericht is om inwoners uit Alphen te enthousiasmeren om op de fiets de eigen omgeving te verkennen en lokaal te kopen.

De campagne is een actie van #AlphenMarketing, de organisatie achter het platform #AlphenLinkt, en het Platform Recreatie Toerisme.

Op een speciale website zijn interessante fietsroutes van ongeveer 40 kilometer te vinden zoals 'Molens en gemalen', 'Vogels en zoo' en 'De Hollandse Limes'. Er wordt gestimuleerd om tijdens de fietstocht wat te kopen bij ondernemers langs de route.

Op een andere website staan diverse tips van wat er zoal op het gebied van recreëren in en om Alphen mogelijk is. De komende periode wordt deze website aangevuld met nieuwe tips en initiatieven.