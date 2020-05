De gemeente Alphen aan den Rijn gaat diverse parkeerplaatsen sluiten als het daar tijdens het hemelvaartweekend te druk wordt.

Dat heeft de Veiligheidsregio Hollands Midden besloten. Door het voorspelde mooie weer wordt rekening gehouden met drukte op bepaalde locaties.

"Op basis van de ervaringen in de afgelopen weekenden en de officiële feestdag, is het aannemelijk dat op stranden, natuurgebieden en in overige recreatiegebieden veel personen zich zullen verzamelen. Extreme drukte valt dan niet uit te sluiten", zo meldt Veiligheidsregio Hollands Midden.

Daarom is besloten dat gemeentes in de regio de komst naar deze gebieden mogen ontmoedigen door het afsluiten van parkeerterreinen, aanlegplaatsen en overige gebieden in de regio.

