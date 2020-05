Woningcorporatie Woonforte gaat in een complex dat begin dit jaar werd gekocht van de ggz Rivierduinen tijdelijk woonruimte bieden aan 'spoedzoekers' en jongeren.

Dit gebeurt vooruitlopend op de sloop en nieuwbouw van het pand aan de Noorderkeerkring in Alphen aan den Rijn. Het college van burgemeester en wethouders gaven deze week een akkoord over de tijdelijke verhuur.

Woonforte gaat tot aan de sloop woonruimte bieden aan 126 jongeren en spoedzoekers. "Wij zijn blij met deze oplossing. Door de wooncrisis hebben spoedzoekers, zoals mensen in scheiding en jongeren, grote moeite om een woning te vinden", melden wethouder Gerard van As en Monique Brewster, directeur bestuurder Woonforte, in een gemeenschappelijke verklaring.

De huur geld voor een periode van ongeveer anderhalf jaar. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2022 de sloop begint en dat het nieuwe woongebouw in 2024 klaar is.