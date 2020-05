Een persoon is dinsdag in het Europapark in Alphen aan den Rijn bedreigd met een mes. De politie heeft een verdachte gearresteerd.

Het incident vond rond 18.30 uur plaats bij de shelter, de overdekte hangplaats in het Europapark.

Hoewel de verdachte snel gearresteerd kon worden, is de politie nog op zoek naar getuigen die iets hebben gezien of meer informatie hebben.

Er zouden meerdere getuigen voorbij zijn gekomen, onder wie een man op de fiets die mogelijk foto's heeft gemaakt.