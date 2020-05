De brandweer is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgerukt voor een kleine brand in een woning aan de Kraaienhorst in Alphen aan den Rijn. De bewoner had rook ingeademd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Rond 1.05 uur werd de brandweer gealarmeerd over het incident. Ter plaatse trof zij een woning vol met rook en een brandende wasmachine aan. De brandweer had de brand snel onder controle en heeft de wasmachine en de droger die er naast stond buiten gezet.

De bewoner had wat rook ingeademd, maar ze hoefde niet met de ambulance mee naar het ziekenhuis.

De woning heeft flink wat rookschade opgelopen door de brand. De oorzaak van de brand is niet bekend.